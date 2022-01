Occasione laptop: Acer Aspire 5 al minimo storico

Ha tutto ciò che serve per lavorare da remoto o in ufficio e per studiare in classe o in didattica a distanza: Acer Aspire 5 è un ottimo laptop acquistabile oggi su Amazon approfittando di uno sconto di ben 80 euro sul listino che lo porta al prezzo minimo storico. È tra le occasioni migliori della categoria Informatica sull'e-commerce.

Acer Aspire 5: a questo prezzo è un affare

Il comparto hardware è di alto profilo: ampio display Full HD da 15,6 pollici su cui visualizzare schermate, app e finestre con la possibilità di gestire comodamente il multitasking, processore Intel Core i3-1115G4 affiancato da GPU Intel UHD, 8 GB di RAM e SSD PCIe da 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività e autonoma elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home in modalità S, ma il portatile è già pronto per l'aggiornamento gratuito a Windows 11, come riportato anche nella scheda del prodotto. Con l'immagine qui sotto è possibile dare uno sguardo al design elegante del telaio.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop Acer Aspire 5 con CPU Intel Core 11th al prezzo finale di 499 euro invece di 579 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio gestita dalla logistica di Amazon: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.