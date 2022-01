Mavinex HUB 9 in 1: tutta la connettività possibile a meno di 50 euro

Tra periferiche ed accessori, c’è uno strumento che ormai accompagna qualsiasi professionista utilizzi un ultrabook o un Mac. Stiamo parlando di un buon HUB USB-C, per questo oggi ti riportiamo l’ottima offerta sul Mavinex HUB 9 in 1, una soluzione compatta e completa per ottimizzare la produttività in ogni circostanza, a soli 42 euro su Amazon.

HUB USB Type-C Mavinex 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale per questo tipo di periferica, con una scocca monoblocco in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore. Questo perché ovviamente non manca la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100 Watt. Questa consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, in modo da espandere sensibilmente la connettività, lasciando una singola porta impegnata sul PC. Ottima anche l’uscita HDMI per la connessione di un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione indispensabile per i professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di lavoro, e possono così godere di un’area nettamente più ampia.

Non mancano chiaramente le porte USB, in questo caso tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. In totale sono quattro, di cui 3 Type-A e una seconda Type-C per la connessione di eventuali dispositivi mobili. Chiaramente, anche attraverso la Type-C, è possibile collegare periferiche esterne con hard disk, SSD o pendrive. Da non sottovalutare è poi la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completa la dotazione l’immancabile lettore di schede che consente di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Mavinex HUB 9 in 1 è disponibile su Amazon a soli 42,49 euro.