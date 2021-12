Acer Aspire A3: il notebook con Core i3 a meno di quello che pensi

Se sei alla ricerca di un buon portatile, ma che non costi troppo, oggi abbiamo una vera bomba da suggerirti. Si tratta dell’Acer Aspire A3, un laptop equipaggiato con processore Intel Core di decima generazione dalla scheda tecnica incredibile considerando il prezzo di soli 385 euro su Amazon che segna il suo minimo storico.

PC portatile Acer Aspire A3: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, seppur elegante grazie ad una colorazione completamente nera. Il PC offre un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia Comfy View per ridurre la luce blu emessa dal pannello causa di irritazione agli occhi. Ottima la tastiera che presenta un layout completo che include perfino il tastierino numerico. Altrettanto il touchpad, decisamente ampio così da garantire una gestione precisa e confortevole del puntatore. A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Core i3-1005G1 dual-core con una frequenza massima di 3,4GHz. Si tratta di una CPU votata al risparmio energetico, con un TDP di soli 15 Watt per fornire un’autonomia superiore. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da addirittura 512GB. Si tratta di una configurazione di buon livello, senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma dalle grandi capacità rispetto alle alternative nella medesima fascia di prezzo.

Il pacchetto Office viene gestito con la massima fluidità e velocità, così come la navigazione e i contenuti multimediali. È un computer perfetto per studenti e professionisti che prediligono la produttività e necessitano di un prodotto efficiente. Anche la connettività, infatti, non lascia desiderare nulla. Le porte USB sono tre di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. È uno dei pochi laptop che mantiene ancora la presenza di una porta RJ45, che consente di sfruttare al massimo la rete fissa attraverso la connessione via cavo. Chiudono le immancabili soluzioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Nel complesso, una configurazione completa per la vita quotidiana, ideale per ogni attività.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, l’Acer Aspire A3 è disponibile su Amazon a soli 385,27 euro per un risparmio di circa 130 euro sul prezzo di listino. Un vero affare da cogliere al volo.