Acer Aspire C24: PC Desktop All-in-One pronto all'uso in OTTIMA OFFERTA

Con Acer Aspire C24-1700 puoi avere un PC Desktop All-in-One pronto all’uso e perfetto per iniziare subito a lavorare con la tua nuova postazione. Dotato di Windows 11, oggi puoi acquistarlo al prezzo eccezionale di 639 euro invece di 783. L’offerta è a tempo limitato.

Acer Aspire C24-1700 in offerta: la scheda tecnica

Subito pronto per l’azione, questo PC all-in-one è equipaggiato con un processore Intel Core di 12a generazione i5-1235U, una scheda grafica Intel Iris Xe Eligible, memoria DDR4 RAM da 8GB e un’efficiente unità SSD da 512GB. Questa combinazione offre un’esperienza operativa fluida, perfetta per affrontare tutte le attività quotidiane con facilità.

Il display da 23.8″ IPS FHD, con cornice stretta e un notevole rapporto schermo del 91%, non solo offre una visione nitida, ma anche il massimo comfort visivo. Potrai regolare l’inclinazione dello schermo da -5 a 25°, mentre la tecnologia BlueLightShield riduce l’esposizione alla luce blu, proteggendo i tuoi occhi durante l’utilizzo.

La connettività è al centro dell’esperienza, offrendo una vasta gamma di porte USB conformi agli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0. Questo permette di assumere il pieno controllo di tutte le funzionalità, collegando facilmente periferiche e accessori.

Per le videochiamate, il PC all-in-one è dotato di una webcam integrata da 5,0 MP e di due microfoni stereo, consentendo di restare in contatto con amici e familiari in modo chiaro e coinvolgente. La copertura della webcam garantisce anche la tua privacy quando non desideri essere visibile.

Il design sottile di questo all-in-one ultra-sottile non solo offre una gestione eccellente dello spazio, ma contribuisce anche a mantenere il tuo spazio di lavoro ordinato e libero da distrazioni. Con prestazioni avanzate e un’estetica accattivante, questo PC si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o domestico. Acquistalo adesso in offerta lampo a 639 euro.

