acer Aspire Go 15 al minimo storico su Amazon è da prendere al volo

Approfitta anche tu di questa strepitosa occasione per portarti a casa un notebook potente e pratico al prezzo più basso finora registrato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello l’acer Aspire Go 15 a soli 683 euro, invece che 749 euro.

Anche se il prezzo di partenza non viene segnalato è quello che vedi sopra e dunque in questo momento potrai risparmiare ben 66 euro sul totale. Si tratta del minimo storico e dunque devi essere veloce. Inoltre la promozione ti consente di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

acer Aspire Go 15: offerta folle del weekend

Per ottenere un buon computer portatile solitamente dovresti spendere molti più soldi di quelli che invece ti serviranno oggi per aggiudicarti l’acer Aspire Go 15. Ecco perché è una promozione da cogliere al volo. Questo laptop è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD, una cornice sottile e una tastiera retroilluminata con layout compatto e tastierino numerico. È robusto ma anche leggero.

È dotato del potente processore Intel Core i5 120U con 32 GB di RAM a supporto che spingono forte sull’acceleratore garantendo ottime prestazioni. Ottimo anche la SSD PCIe NVMe da 1 TB che ti consente di archiviare tutto ciò che desideri senza fare compromessi. Possiede una scheda grafica Intel e Windows 11 Home già installato per essere subito pronto all’utilizzo. Potrai avvalerti di una doppia porta USB Type-C, di una porta HDMI 2.1 e della tecnologia WiFi 6 per internet veloce.

Una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Dunque prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo acer Aspire Go 15 a soli 683 euro, invece che 749 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.