Acer Aspire Go 15 è un Notebook con un ottimo rapporto qualità prezzo

Se vuoi un Notebook con ottime caratteristiche senza doverlo strapagare dai un’occhiata a questa occasione speciale che trovi solo su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello l’Acer Aspire Go 15 a soli 548 euro, invece che 699 euro.

Lo sconto del 22% ti permette di risparmiare 151 euro sul totale ed è davvero un’ottima promozione. Questo computer portatile ha un generoso display, un potente processore, un’ottima scheda grafica e una grande memoria di archiviazione. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, scegliendo questa modalità che puoi vedere in pagina.

Acer Aspire Go 15 ha un prezzo imbattibile

Sicuramente per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi l’Acer Aspire Go 15 è il migliore Notebook del momento. Monta il potente processore Intel Core i5-1334U supportato da ben 32 GB di RAM DDR5 che spingono sull’acceleratore e garantiscono prestazioni eccellenti. Mentre l’SSD da 512 GB offre una velocità di accensione notevole, una rapida partenza dei programmi e un’archiviazione senza patemi.

Possiede un display da 15,6 pollici FHD con scheda grafica Intel Iris Xe dai colori brillanti e una bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. È dotato inoltre di una tastiera compatta con retroilluminazione e tastierino numerico, più il touchpad integrato molto sensibile e fluido. Avrai a disposizione porte HDMI, USB 3.2 Gen 1 e USB Type-C. Possiede anche la connessione Bluetooth, oltre a quella WiFi, e c’è già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Un’opportunità più unica che rara e dato che potrebbe scadere da un momento all’altro devi fare in fretta. Vola su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire Go 15 a soli 548 euro, invece che 699 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.