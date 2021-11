Acer CB242DY: il monitor con webcam adatto a tutto al minimo storico

Quello che ti proponiamo in questo articolo è un monitor dalle feature davvero interessanti rispetto al prezzo. Si tratta dell’Acer CB242DY, un monitor Full HD pensato per i professionisti con una webcam integrata, ma decisamente versatile che oggi raggiunge il suo minimo storico.

Monitor Acer CB242DY: caratteristiche tecniche

Partiamo però dal pannello, uno degli aspetti di maggior pregio del monitor, un Full HD da 24 pollici con tecnologia IPS VRB. Questo offre una riproduzione cromatica estremamente fedele, unito ad un angolo di visione di ben 178 gradi. Presenti le tecnologie Flickerless e BlueLightShield di Acer, indispensabili per l’utilizzo professionale. La prima elimina lo sfarfallio dell’illuminazione mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello. In questo modo è possibile diminuire sensibilmente l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Ottima la webcam in grado di riprendere immagini con una risoluzione di 720p a 30 fps. Naturalmente non manca il microfono integrato che garantisce una voce chiara e cristallina, utilizzabile sia per le videochiamate che per semplici chiamate vocali.

Abbiamo, però parlato di versatilità in apertura, e le ragioni sono diverse. La tecnologia VRB (Visual Response Boost) consente al pannello un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. A questa si unisce un refresh rate di 75Hz, che rende l’esperienza di visione decisamente più fluida. Supporta la frequenza di aggiornamento il FreeSync di AMD, indispensabile soprattutto nei videogiochi per eliminare quei fastidiosi problemi di tearing e stuttering attraverso la sincronizzazione verticale dei fotogrammi. Chiudono la dotazione due altoparlanti stereo che seppur discreti, offrono una buona esperienza audio senza la necessità di ulteriori periferiche esterne. In sostanza, è uno schermo che si adatta praticamente a qualsiasi esigenza, dall’utilizzo professionale ai videogiochi, passando per l’intrattenimento di film e serie TV. Senza dubbio uno dei monitor più versatili del mercato, che integra tutto ciò che serve per un utilizzo a 360 gradi dello schermo.

Grazie ad uno sconto del 22% è possibile acquistare l’Acer CB242DY su Amazon a soli 179,90 euro, il prezzo più basso mai registrato.