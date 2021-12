Il Chromebook di Acer al prezzo più basso di sempre

Basato sul sistema operativo Chrome OS costantemente aggiornato da Google e con il pieno supporto alle applicazioni Android distribuite su Play Store, Acer Chromebook 314 è u laptop dall'elevato rapporto qualità-prezzo, ancora più conveniente oggi che si trova al minimo storico su Amazon grazie allo sconto da ben 100 euro sul listino.

Acer Chromebook 314 (C2W1) al prezzo minimo storico

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche che lo rendono adatto a studio, lavoro e a gestire le operazioni base della produttività: display Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N4000 con GPU integrata, 4 GB di RAM DDR4, memoria interna da 64 GB, WiFi, Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività e ottima autonomia. Se hai bisogno di altre informazioni, le puoi consultare tutte nella descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo Acer Chromebook 314 al prezzo finale di 249 euro invece di 349 euro come da listino. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita con consegna a domicilio in un giorno, in tempo per metterlo sotto l'albero di Natale.