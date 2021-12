Xbox Serie X su Unieuro (Drop 13 dicembre): ADESSO

Senza perdere tempo, Xbox Series X è disponibile per l'acquisto su Unieuro: si tratta con tutta probabilità l'ultima occasione utile per acquistare la console next-gen di Microsoft prima di Natale.

Natale next-gen: Drop Unieuro per Xbox Series X

Con memoria interna da 1 TB per ospitare giochi, salvataggi e altri contenuti, è proposta dallo store online della catena al prezzo di 499 euro con spedizione gratuita a domicilio.

Xbox Serie X non ha bisogno di presentazioni: è la piattaforma di Microsoft per il gaming più potente di sempre, in grado di spingere al fotorealismo la qualità del comparto grafico come testimoniano titoli del calibro di Forza Horizon 5 o FIFA 22.

Chi desidera acquistare la console next-gen per metterla sotto l'albero non ha tempo da perdere, deve approfittare subito del Drop su Unieuro. Come sempre accade in questi casi (anche per la rivale PS5), le unità disponibili sono poche e ben presto saranno sold out.

… articolo in aggiornamento