YI Home Camera: videosorveglianza al top a meno di 20 euro

Quella che ti suggeriamo in questo articolo è un’interessante videocamera interna dal costo decisamente contenuto, ma estremamente efficace. Si tratta della Yi Home Camera 1080p, una telecamera di videosorveglianza che non rinuncia ad alcuna funzionalità oggi disponibile con uno sconto di addirittura il 50%. Si tratta di un’offerta a tempo fino ad esaurimento scorte, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Telecamera videosorveglianza interna YI Home Camera 1080p: caratteristiche tecniche

La videocamera ha un design piuttosto minimale e soprattutto sottile. Ospita un sensore grandangolare in grado di riprendere immagini Full HD. Non manca, naturalmente, la visione notturna grazie ai sensori ad infrarossi. In questo caso però i LED di notifica possono essere completamente disattivati, il che elimina il fastidio nel caso in cui si decida di utilizzarla come baby monitor. Una feature fondamentale anche in caso di intrusioni, in quanto la camera rimane assolutamente discreta al buio. Ottimo l’audio bidirezionale che consente di conversare direttamente attraverso la telecamera. Presente sia il rilevatore di suoni che di movimento con IA in grado di riconoscere gli esseri umani. In caso di anomalia verrà immediatamente inviata una notifica sullo smartphone così da poter intervenire tempestivamente.

Dal punto di vista funzionale l’applicazione è decisamente completa. Naturalmente da qui è possibile visualizzare le immagini direttamente da remoto e gestire le impostazioni della telecamera. Potrai perfino stabilire un calendario di accensione e spegnimento automatico della telecamera. Non manca l’integrazione con Alexa che ti consente di gestire la videocamera direttamente con la voce. Infine, per quanto riguarda il salvataggio delle registrazioni, è presente uno slot per microSD così da procedere direttamente in locale. In alternativa è possibile sottoscrivere un piano per il cloud e salvare i filmati fino a 30 giorni. Questo consente di visualizzare le registrazioni in qualsiasi momento, anche da remoto.

Grazie ad uno sconto del 50%, è possibile acquistare la YI Home Carmera 1080p a soli 19,99 euro su Amazon.