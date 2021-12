Acer Chromebook Spin 311: il convertibile tuttofare in sconto

In questa giornata vogliamo suggerirti un secondo portatile, in questo caso però rivolto a chi desidera qualcosa di compatto, versatile ed economico. Stiamo parlando dell’Acer Chromebook Spin 311, un convertibile 2 in 1 decisamente pratico perfetto per le attività quotidiane, disponibile a soli 299 euro su Amazon.

Acer Chromebook Spin 311: caratteristiche tecniche

La soluzione di Acer propone un display touchscreen a 10 punti da soli 11,6 pollici ad alta risoluzione. Il design è realizzato anche in questo caso completamente in alluminio, che unito al display ridotto, garantisce una compattezza impareggiabile. Tuttavia, non rinuncia ad una tastiera con layout completo e in italiano e a un ampio touchpad per gestire comodamente e con una buona precisione il puntatore. Presente la webcam integrata ottima per le videoconferenze o le videolezioni. A spingere il computer ci pensa un processore MediaTek MT8183 octa-core affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione di massa. Naturalmente il sistema operativo è Chrome OS, compatibile con tutte le maggiori applicazioni dedicate alla produttività, incluso il pacchetto Office. Nel complesso si tratta naturalmente di un dispositivo senza enormi pretese, ma che gestisce la navigazione, l’intrattenimento e la produttività in maniera piuttosto fluida.

Peculiarità, come premesso, è la possibilità di convertire il laptop. La tastiera, infatti, può essere ruotata di 360 gradi consentendone l’utilizzo come vero e proprio tablet. La connettività è piuttosto essenziale, con una porta USB e l’immancabile USB Type-C. Come di consueto però per i Chromebook, la USB Type-C supporta il Power Delivery, il che consente di collegare un HUB USB-C ed espandere notevolmente le possibilità di connessione. Naturalmente sono presenti sia la connessione Wi-Fi dual-band che il Bluetooth per la massima flessibilità. Nel complesso, quindi, dal punto di vista funzionale si tratta di un’ottima soluzione tuttofare. Perfetta per le attività quotidiane, per il lavoro, lo studio e per godere dei contenuti in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+.

Grazie ad uno sconto del 21%, l’Acer Chromebook Spin 311 è disponibile su Amazon a soli 299 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.