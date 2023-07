Acer Chromebook Spin 314: un 2 in 1 PERFETTO che costa poco

Acquista ora il 2 in 1 Acer Chromebook Spin 314 a soli 299 euro, invece di 386,88 euro. Questo incredibile notebook, essendo multi touch, offre una versatilità di utilizzo incredibile. A un prezzo decisamente conveniente ottieni un laptop che in un attimo si trasforma in tablet grazie alla cerniera apribile fino a 360 gradi. Dotato di un processore Intel Celeron N4500 garantisce velocità e potenza ad ogni utilizzo.

La disponibilità è immediata e, se sei un cliente Prime, hai due vantaggi per te. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Secondo, la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero selezionando Cofidis al momento del check out. Insomma, questa è una super occasione da non perdere. Approfittane subito prima che sia troppo tardi e le scorte finiscano in sold out.

Acer Chromebook Spin 314: la scelta giusta se cerchi un prodotto longevo

Grazie al processore ChromeOS, Acer Chromebook Spin 314 rimarrà veloce come il primo giorno. Infatti, questo sistema operativo è leggerissimo e garantisce una longevità elevata alla macchina, nonostante un utilizzo intensivo. Il display Full HD da 14 pollici è ampio abbastanza da garantire una visione perfetta dei contenuti senza rinunciare alla portabilità che contraddistingue i Chromebook. Inoltre, il pannello IPS multi touch regala immagini perfette da ogni angolazione.

Acquista subito il tuo Acer Spin 314 a soli 299 euro, invece di 386,88 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.