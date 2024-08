Acer Combo 100: kit mouse e tastiera wireless in offerta BACK TO SCHOOL

Le offerte “Back to School” di Amazon sono un’ottima occasione per aggiornare la tua strumentazione di studio o di lavoro: Acer Combo 100 è un ottimo kit mouse e tastiera wireless che puoi acquistare oggi con il 40% di sconto a soli 23,99 euro invece di 39,99.

Acer Combo 100: le caratteristiche del kit

Il mouse incluso nel set è dotato di una risoluzione regolabile fino a 1600 DPI, che assicura movimenti fluidi e precisi su qualsiasi superficie, rendendolo perfetto per navigare tra i documenti o lavorare su progetti dettagliati.

La tastiera, con layout QWERTY in italiano, è progettata per durare. I suoi tasti sono resistenti e in grado di sopportare fino a 5 milioni di pressioni, garantendo una lunga durata nel tempo.

Il design plug-and-play rende l’Acer Combo 100 estremamente facile da usare: basta inserire il ricevitore USB e sei subito pronto a lavorare, senza bisogno di installare driver o software aggiuntivi.

Insomma, un set semplicissimo, pratico e duraturo, perfetto per aggiornare la propria postazione di studio o di lavoro. Acquistalo adesso a soli 23,99 euro invece di 39,99.