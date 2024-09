Acer entra nel mercato delle console portatili con Nitro Blaze

Doveva succedere. Dopo Valve con lo Steam Deck, Asus e il suo ROG Ally e Lenovo con il Legion GO, anche Acer ha deciso di entrare nel mercato ultra-competitivo dei PC/console portatili.

Acer lancia la console portatile Nitro Blaze, le specifiche

All’IFA 2024, la famosa fiera berlinese dedicata all’elettronica di consumo, il marchio taiwanese ha tolto il velo sul Nitro Blaze 7. Se vuole brillare nel segmento già molto affollato, la console dovrà presentare argomenti convincenti…

Schermo da 7″ a 144 Hz e un SoC dotato di intelligenza artificiale

Iniziamo dallo schermo. Come molti dei suoi rivali, Nitro Blaze 7 è dotato di uno schermo touchscreen IPS da 7 pollici con definizione a 1080p (niente OLED quindi, probabilmente per motivi di prezzo). Per garantire una fluidità di gioco ottimale, lo schermo ha una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, con un tempo di risposta di 7 ms. È inclusa anche la tecnologia AMD FreeSync Premium, progettata per prevenire il tearing e lo sfarfallio delle immagini.

Sotto il cofano c’è un chip AMD Ryzen 7 8840HS, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5x. Questo processore è dotato di Ryzen AI, una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale dedicata all’ottimizzazione delle prestazioni. La parte grafica è basata su una Radeon 780M, una GPU già presente su diversi PC Windows/console portatili.

Windows 11, una scelta discutibile

Il Nitro Blaze 7 è basato su Windows 11. Acer ha preferito affidarsi al sistema operativo di Microsoft, piuttosto che creare un proprio sistema operativo come Valve con SteamOS, ad esempio. Resta il fatto che affidarsi a Windows può essere rischioso, soprattutto se si considerano i potenziali problemi di compatibilità che possono sorgere.

Per garantire la migliore esperienza possibile con Windows 11, la console è dotata di un’applicazione chiamata Acer Game Space. Tramite questo portale, i giocatori potranno accedere ai principali servizi di gioco presenti sul mercato, come Xbox Game Pass (abbonamento di 3 mesi incluso nella console), e trovare l’intera libreria in un unico posto. C’è anche un pulsante dedicato per lanciare immediatamente Acer Game Space.

Connettività classica, durata della batteria incerta

In termini di connettività, il Nitro Blaze 7 supporta il Wi-Fi 6E e dispone di due porte USB Type-C (rispettivamente sul fondo e sulla parte superiore del dispositivo) per la ricarica. È presente anche un lettore di schede MicroSD per aumentare la capacità di archiviazione. Infine, i possessori di cuffie con cavo saranno felici di trovare una porta jack da 3,5 mm. Per quanto riguarda la memoria, sappiamo solo che il dispositivo offrirà diverse configurazioni, con una capacità massima di 2 TB sull’unità SSD.

E la batteria? Acer ha confermato che il Nitro Blaze 7 sarà dotato di una batteria ai polimeri di litio da 50Wh… Tuttavia, non ci sono stime sulla durata. È un peccato, però, perché si tratta di un punto cruciale per questo tipo di prodotto. Riguardo al prezzo… non è dato sapere nulla, almeno per il momento Acer preferisce tenere nascoste queste informazioni.

Come promemoria, il ROG Ally X è considerato la Rolls-Royce delle console portatili, con i suoi 80 Wh e 24 GB di RAM. Potenza che viene offerta al prezzo elevato di 899,99 euro. Acer dovrà fissare il suo prezzo con saggezza, forse intorno agli 800 euro, se vuole avere successo con le sue specifiche leggermente inferiori. Il tempo ce lo dirà.