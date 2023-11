Acer Nitro 5: ULTIMA possibilità per il Black Friday su Amazon

Se sei un appassionato di gaming, il momento di acquistare il notebook Acer Nitro 5 è adesso. In occasione del Black Friday, Amazon offre uno sconto del 13%, consentendoti di risparmiare ben 200 euro sull’acquisto. Ma sii veloce, l’offerta termina oggi a mezzanotte, quindi non perdere l’opportunità di acquistarlo al prezzo incredibile di 1.299,00 euro.

Acer Nitro 5: sono rimaste le ultime scorte con questo prezzo

Il cuore pulsante di questo notebook da gaming è il processore Intel Core di 12a generazione i9-12900H, che si combina perfettamente con la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB. La configurazione permette di dominare il gaming, offrendo prestazioni di alto livello. Inoltre, con la possibilità di personalizzare lo spazio di archiviazione e la RAM fino a 32 GB, hai il controllo totale sulle prestazioni del tuo sistema.

Il display IPS FHD da 15.6″ con refresh rate di 144 Hz offre un’esperienza visiva straordinaria. La tecnologia IPS assicura colori intensi e un angolo di visione ampio, mentre il refresh rate elevato riduce al minimo l’effetto ghosting, garantendo un gameplay fluido e coinvolgente.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 è una vera potenza, superando le aspettative sia per i giocatori che per i creatori di contenuti. Supportata dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, questa GPU offre un salto di qualità in termini di prestazioni grafiche.

La tastiera retroilluminata RGB a 4 zone è altamente personalizzabile, mentre il tasto NitroSense dedicato ti dà il controllo totale sui meccanismi interni del notebook. I tasti WASD e freccia sono evidenziati per una facile visibilità nei momenti critici del gioco.

Con un’ampia dotazione di porte, tra cui HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e USB 3.2, questo notebook gaming è pronto per connettere tutte le periferiche di cui hai bisogno. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere l’Acer Nitro 5 di alta qualità a un prezzo eccezionale di soli 1.299,00 euro. Affrettati, l’offerta termina oggi a mezzanotte.

