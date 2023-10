L'abbonamento a Microsoft 365 Personal in omaggio con Acer

Segnaliamo l’ottima promozione lanciata oggi da Acer, che propone in omaggio l’abbonamento al pacchetto Microsoft 365 Personal effettuando una spesa da 400 euro o più attraverso lo store ufficiale del marchio. Il valore della sottoscrizione annuale è di 69 euro: si tratta di un’opportunità davvero niente male, che può tornare utile sia per il lavoro che per lo studio. Passiamo in rassegna tutti i dettagli.

Microsoft 365 in omaggio se compri da Acer

Se si è alla ricerca di un nuovo computer, un laptop da portare in ufficio oppure un fisso da tenere sulla scrivania di casa, è l’occasione perfetta. Ricordiamo che la suite Microsoft 365 include le applicazioni classiche del pacchetto Office come Word, Excel e PowerPoint per l’editing dei documenti, Outlook per la posta elettronica e OneNote per la gestione delle annotazioni, alle quali si affiancano le novità basate sull’intelligenza artificiale come Editor per i testi, Clipchamp per il montaggio video e Defender per la sicurezza. Non è finita qui: c’è anche 1 TB di spazio sul cloud di OneDrive, per archiviare e condividere i propri documenti e contenuti. Maggiori informazioni nella pagina dedicata.

È possibile approfittarne, ad esempio, acquistando un computer notebook o desktop come quelli delle linee Aspire o Nitro, ma anche monitor, periferiche, accessori e dispositivi per il gaming, con una spesa minima di 400 euro. Sarà poi sufficiente aggiungere Microsoft 365 Personal al carrello, insieme agli altri prodotti, per ottenere lo sconto al checkout.

Per saperne di più sulla nuova promozione di Acer che prende il via oggi è sufficiente visitare la pagina dedicata. Attenzione: rimarrà attiva per pochi giorni, solo fino al 10 ottobre. Il consiglio per chi è interessato a beneficiarne è dunque quello di non perdere tempo e non lasciarsi sfuggire l’occasione.

