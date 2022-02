Acer Predator XB253QGP: il monitor dei professionisti in offerta

Se stai cercando un vero monitor da gaming, ma non vuoi spendere cifre folli per ottenere il massimo, l’Acer Predator XB253QGP è la soluzione ideale. Un monitor che ti consentirà di ottenere il massimo da ogni singola sessione di gioco, con Nvidia G-Sync, disponibile a soli 250 euro su Amazon. Inoltre, è possibile pagare il monitor con la Carta del Docente che coprirebbe l’intero importo.

Monitor gaming Acer Predator XB253QGP: caratteristiche tecniche

Il monitor si caratterizza per il tradizionale design aggressivo che coinvolge l’intera gamma Predator. Lo stand, infatti, presenta la classica colorazione nera e rossa con il logo in bella vista centralmente. Questo consente di regolare lo schermo sia in altezza che inclinazione. Il pannello offre un design borderless per un’immersione totale senza distrazioni. Questo offre una diagonale da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Si tratta di un pannello che oltre alla resa cromatica e l’angolo di visione, offre un rapido tempo di risposta di soli 2ms ed un refresh rate di ben 144Hz. Il refresh rate è affiancato dalle tecnologie Freesync per AMD e G-Sync Compatible per Nvidia. Queste eliminano il fastidioso problema del tearing sincronizzando ogni singolo fotogramma. In poche parole, immagini fluide e dettagliate oltre ogni aspettativa.

Il monitor, tuttavia, è piuttosto versatile includendo le funzionalità dedicate al confort durante l’utilizzo come il Flicker Free ed il Low Blue Light. Queste consentono di utilizzare il monitor anche per l’attività professionale riducendo l’affaticamento e l’irritazione degli occhi. Trattandosi di uno schermo dedicato ai videogiochi, però, naturalmente integra tutte le funzionalità con cui Acer ha abituato i propri utenti. Il pannello GameView ti darà l’accesso, ad esempio, al livello di potenziamento scuri per la massima visibilità anche nelle zone più buie. Non manca neanche la modalità crosshair per ottenere un mirino fisso direttamente a schermo. All’interno della confezione è presente tutto il necessario per giocare al massimo. Dovrai solo collegare il monitor e goderti le prestazioni che hai sempre desiderato per i tuoi giochi preferiti.

Grazie ad uno sconto di ben 50 euro, l’Acer Predator XB253QGP è disponibile su Amazon a soli 249,90 euro acquistabile anche con Carta del Docente da utilizzare in fase di pagamento.