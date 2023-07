Acer Special Offers: fino a 500€ di SCONTO sui tuoi acquisti

Con Acer Special Offers hai l’occasione di acquistare direttamente dal produttore a prezzi fantastici. Infatti, questa promozione ti permette di ottenere fino a 500 euro di sconto su tantissimi prodotti eccellenti di questo brand famoso. Un’iniziativa incredibile che ti permette di mettere nel carrello prodotti di altissima qualità a prezzi eccezionali. Dai un’occhiata a tutti quelli disponibili!

Ad esempio, acquistando TravelMate P6 a 1499 euro ti viene applicato uno sconto di 500 euro direttamente in carrello. Pagalo solo 999 euro! Questo notebook è un vero best buy. Con Windows 11 Pro 64-bit preinstallato, hai una macchina nel cui cuore batti il processore Intel Core i5, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Con scheda grafica Intel Iris Xe Graphics ti godi immagini spettacolari. Rimani sempre online grazie alla connettività 5G.

Acer Special Offers: tantissimi prodotti a prezzi da sogno

Acquista tantissimi prodotti Acer a prezzi da sogno. Sconti fino a 500 euro grazie alla fantastica promozione Special Offers. Tra l’altro hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Insomma, hai proprio tutti gli ingredienti per risparmiare senza rinunciare alla qualità di questo brand.

Ovviamente non ci sono solo computer, ma anche accessori e periferiche. E che periferiche! Infatti, in questo momento, acquistando le Cuffie Gaming Predator Galea 350 a soli 99,90 euro ottieni uno sconto di 50 euro direttamente in carrello. Pagale solo 49,90 euro! Si tratta di un’occasione speciale per questo prodotto con driver da 50 mm, microfono unidirezionale con cancellazione del rumore e surround virtuale 7.1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.