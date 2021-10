Acer svela nuovi Chromebook per studio e lavoro

Acer ha aggiornato il suo catalogo di notebook con modelli per creativi, ecosostenibili e antimicrobici. Non potevano mancare nuovi Chromebook per lavoro, studio e intrattenimento. Gli utenti potranno acquistarli a partire dalle prossime settimane.

Acer Chromebook da 14 e 15,6 pollici

I modelli con schermo da 14 pollici sono Chromebook 514, Chromebook Spin 514 e Chromebook Spin 314. Il Chromebook 514 è disponibile con display touch e non, processore MediaTek Companio 828, fino a 8 GB di RAM, storage fino a 128 GB, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, tastiera retroilluminata, porte USB Type-C e batteria che offre fino a 15 ore di autonomia e supportala ricarica rapida. Il prezzo base è 399,00 euro.

Il Chromebook Spin 514 (disponibile anche in edizione Enterprise) è la corrispondente versione convertibile. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di undicesima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, webcam full HD, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata e due porte USB Type-C. Il prezzo base è 799,00 euro.

Il Chromebook Spin 314 è invece un convertibile economico con processori Intel Celeron e Pentium, fino a 8 GB diRAM, storage fino a 128 GB, altoparlanti stereo, tre porte USB (due Type-A e una Type-C), slot microSD e uscita HDMI. Il prezzo base è 449,00 euro.

Il Chromebook 515 (disponibile anche in edizione Enterprise) è infine un modello con schermo touch e non da 15,6 pollici, processori Intel Core di undicesima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, altoparlanti stereo, slot microSD, due porte USB Type-C e uscita HDMI. Il prezzo base è 499,00 euro.

Ovviamente il sistema operativo è Chrome OS. Gli utenti possono anche scaricare le app Android dal Google Play Store.