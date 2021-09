Acer Swift 1: un laptop per ricominciare (SCONTO)

Con la ripresa delle scuole e il rientro in ufficio, è tempo di organizzare la nuova postazione di studio o lavoro. Fortunatamente, le offerte dell'e-commerce ci vengono incontro, offrendo opportunità concrete da cogliere, come quella che oggi interessa Acer Swift 1, un laptop economico e versatile proposto da Amazon con uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino.

Il laptop giusto per studio e lavoro, in offerta su Amazon

Dando uno sguardo alle specifiche tecniche si nota la presenza di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Pentium N5030, chip grafico ‎Intel UHD 605, 4GB di RAM, SSD da 128 GB, WiFi 6, Bluetooth, porte USB-C e USB 3.2, webcam con microfono integrato, altoparlanti, tastiera illuminata, ampio touchpad, lettore di impronte digitali e batteria in grado di assicurare fino a 16 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Tutto questo racchiuso in un case elegante e sottile, con uno spessore inferiore a 15 mm. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su Acer Swift 1 è Windows 10 in modalità S. Oggi lo trovi su Amazon al prezzo di soli 369 euro invece di 449 euro come da listino, con disponibilità immediata e consegna gratuita in un giorno. Approfittane finché in tempo.