Mini PC con Intel Core i5: PREZZACCIO AMAZON (-87€)

Spinto da un comparto hardware adatto a gestire ogni aspetto della produttività, ma adatto anche per lo studio e l'intrattenimento, MinisForum U820 è un Mini PC solido e robusto, protagonista oggi di un'offerta che permette di acquistarlo approfittando di un forte sconto su Amazon.

MinisForum U820: il Mini PC che cerchi è in offerta

Tra le specifiche tecniche spiccano le seguenti: processore Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus 655, 8 o 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 da 256 o 512 GB per lo storage (espandibile tramite slot per HDD o SSD da 2,5 pollici), uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea a tre monitor (sfruttando anche USB Type-C) e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, due Type-C, doppio slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Ricapitolando, ecco le versioni disponibili in sconto, tutte consegnate a domicilio nell'immediato con spedizione gratuita: