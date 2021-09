Serverplan: domini in forte SCONTO da 0,99€ all'anno

Serverplan mette a disposizione per i nuovi clienti il dominio .xyz ad un prezzo davvero sorprendente. Anche i domini .it e .eu sono entrambi in forte sconto.

Questo servizio di hosting è perfetto dunque per tutti gli imprenditori che stanno cercando un servizio affidabile ma economico. Oltre ai domini Serverplan offre piani Web Hosting e VPS Hosting sempre a prezzi di favore.

Dunque, se oltre al dominio avete bisogno anche di un host potete optare per le soluzioni di quest'azienda italiana che opera nel settore da svariati anni.

Serverplan: sconti su domini e tanto altro

Come abbiamo detto all'inizio, questo Hosting offre la possibilità di acquistare domini web a partire da meno di 1 euro all'anno IVA esclusa.

Nello specifico, il dominio .xyz è disponibile a 0,99 euro annui mentre, i più ambiti .eu e .it sono acquistabili a soli 4,99 euro annui. Il tutto sempre con IVA esclusa. Il più economico rispetto ai due a meno di 5 euro annuali non ha bisogno di alcun coupon da inserire.

Per questi due è necessario inserire in fase di acquisto i seguenti codici sconto:

DOMINIEU per il .eu e ITSERVERPLAN per quello .it

Inoltre, Serverplan fino al 21 Settembre offre a tutti i nuovi utenti che necessitano di un dominio web questa incredibile scontistica da non lasciarsi sfuggire.

Inoltre, quest'azienda oltre ai domini offre un ampio catalogo di Server dedicati, email e PEC e hosting con i più comuni CMS disponibili sul mercato.

Il valore aggiunto di questo hosting è sicuramente l'assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 con personale qualificato che risponde in modo esaustivo a qualsiasi richiesta. Con l'acquisto di uno dei domini in promozione Serverplan include anche il servizio di trasferimento del dominio. In alternativa, è possibile mantenerlo con il proprio provider e cambiare solo il servizio hosting se magari quello che avete è meno soddisfacente di quelli offerti da quest'azienda.