Western Digital: SSD da 1TB, sconto SHOCK del 60%

Quando lo sconto è pari al 57% c'è poco da pensarci su: Western Digital ha affossato il prezzo del proprio SSD portatile da 1TB e oggi puoi acquistarlo con 110,99 euro e ben 148 euro di sconto. Un'offerta semplicemente irrinunciabile, a dirlo sono i numeri. Se segui tutta la procedura, puoi arrivare addirittura ad uno sconto complessivo ancor più elevato, che sfiora il 60%. Ora ti spiego come nei dettagli.

Lo sconto è disponibile oggi anche sulla versione da 500GB (-42%) o su quella da 2TB (-33%), ma nessun modello arriva ad un taglio del prezzo così profondo come la versione da 1TB.

Stiamo parlando di un dispositivo di dimensioni e peso minuscoli: 95 millimetri per 67 millimetri, 1 cm di altezza e tutto ciò in 55 grammi complessivi.

Sul retro il dispositivo (della serie WD My Passport Go) cela un cavo USB 3.0 per la connessione e garantisce una velocità di lettura pari a 400MB al secondo. Resistente alle cadute, caratteristica fondamentale per la portabilità di un tale quantitativo di dati, compatibile sia con Mac che con PC, l'SSD è teoricamente disponibile in doppio colore, ma gli sconti e le disponibilità sono concentrati sulla versione a profilo blu.

148 euro di sconto a fronte di 110,99 euro di spesa: un evento raro, da cogliere davvero al volo.

Sconto più sconto

Non solo: se vuoi abbassare ulteriormente il prezzo non devi far altro che seguire questa particolare procedura di pagamento:

metti l'SSD nel carrello; carica una cifra superiore ai 60 euro sul tuo account Amazon, passando da questa pagina (si tratta di una cifra che comunque andrai a spendere tra pochi secondi in fase di acquisto); spunta l'apposita opzione che, solo entro la fine di settembre, ti consente di avere un credito di 6 euro a fronte di una ricarica da 60 euro effettua il pagamento.

Automaticamente andrai a pagare soltanto 104,99 euro invece di 110,99 euro e allo sconto del 57% aggiungerai questo ulteriore, gradito, omaggio (lo sconto complessivo sfiora così il 60%). Ci stai ancora pensando?