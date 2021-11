Acer Swift 3, laptop Windows 11: -200€ al BLACK FRIDAY

Se stai cercando un nuovo computer portatile da destinare a lavoro, studio, navigazione, intrattenimento, comunicazione da remoto o gaming, dai un'occhiata qui: il modello Acer Swift 3 è disponibile oggi su Amazon con ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino, grazie alla settimana del Black Friday.

Il miglior laptop in offerta al Black Friday: Acer Swift 3 con Windows 11

Queste le più importanti specifiche tecniche del laptop: display da 14 pollici con pannello IPS risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 5 5500U (lanciato nel 2021) con GPU AMD Radeon per il comparto grafico, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe ultraveloce da 512 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi 6, Bluetooth, USB 3.0 e USB-C, uscita video HDMI, jack audio, webcam, microfono, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, lettore di impronte digitali e grande autonomia. Il sistema operativo è il nuovo Windows 11 con licenza ufficiale e aggiornamenti garantiti per molti anni. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Molto curato anche il design, come si può notare dalle immagini del prodotto: le dimensioni sono pari a ‎21,2x 32,3×1,6 cm, il peso si attesta a soli 1,2 Kg,

In questo momento hai la possibilità di acquistare Acer Swift 3 al prezzo finale di 499 euro invece di 699 euro come da listino, approfittando del forte sconto Amazon proposto per la settimana del Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile la promozione: gli interessati non perdano tempo.