Acer TravelMate B3: notebook con Windows 11 SE

Il primo dispositivo con Windows 11 SE è stato il Surface Laptop SE. Acer offre ora un'alternativa agli studenti, ovvero il TravelMate B3 con schermo da 11,6 pollici. Il produttore taiwanese vende anche l'equivalente versione convertibile TravelMate Spin B3. Entrambi arriveranno sul mercato entro il primo trimestre 2022.

Acer TravelMate B3 e Spin B3

I due notebook sono stati progettati per “sopravvivere” nell'ambiente scolastico. Acer ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H che indica l'elevata resistenza a urti e cadute. Inoltre un sistema di drenaggio evita l'ingresso di piccole quantità di acqua (fino a 330 millilitri). La tastiera può essere facilmente sostituita dagli amministratori IT delle scuole, ma i singoli tasti sono sufficientemente robusti per impedire la loro rimozione.

Il TravelMate B3 ha uno schermo da 11,6 pollici e integra processori Intel Celeron e Pentium. Acer non ha comunicato le specifiche complete, ma ci saranno almeno 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il TravelMate Spin B3 possiede simili caratteristiche. L'unica differenza è rappresentata dal display touch Gorilla Glass con trattamento antimicrobico. Entrambi i modelli offrono connettività Wi-Fi 6, Bluetooth e LTE (opzionale).

La batteria offre un'autonomia fino a 10 ore. Il sistema operativo è Windows 11 SE. Gli studenti troveranno alcune app preinstallate che possono essere sfruttate in classe. Acer consente tuttavia di scegliere anche Windows 11 Pro Education. Il TravelMate B3 sarà disponibile a partire da 359,00 euro, mentre il prezzo base del TravelMate Spin B3 è 539,00 euro.