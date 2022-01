Surface Laptop SE: Microsoft mostra il teardown

Microsoft ha annunciato a novembre il Surface Laptop SE, un nuovo modello della serie indicato per il settore education. A differenza degli altri Surface è stato realizzato tenendo conto la sua riparabilità. L'azienda di Redmond ha pubblicato un video per mostrare come si può accedere ai componenti interni.

Il teardown del Surface Laptop SE

Microsoft aveva specificato che il Surface Laptop SE offre “nuovi livelli di riparabilità per gli amministratori IT“. Alcuni componenti (schermo, batteria, tastiera e scheda madre) possono essere riparati facilmente da personale qualificato o direttamente dai centri di assistenza autorizzati. Il video pubblicato su YouTube illustra i passi da seguire per aprire la cover posteriore, svitando sette viti Torx.

Successivamente è possibile rimuovere la tastiera, lo schermo, la batteria e la scheda madre. Tutti i componenti sono fissati con viti, senza adesivo. Chiaramente occorrono gli utensili adatti e la necessaria manualità.

Il Surface Laptop SE ha un display da 11,6 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel, processori Intel Celeron N4020/N4120, 4/8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, fotocamera frontale da un megapixel, altoparlanti stereo da 2 Watt, due porte USB (Type-A e Type-C), jack audio da 3,5 millimetri, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Windows 11 SE.

Il dispositivo può essere acquistati presso i rivenditori autorizzati in quattro paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone. Non è noto se e quando arriverà in Italia, dove è invece arrivato il nuovo Surface Pro 8. Il prezzo della configurazione base è 249,00 dollari.