Microsoft Surface Pro 8, esordio italiano: prezzi e versioni

Ha appena fatto il suo esordio in Italia il nuovo Microsoft Surface Pro 8. Presentato lo scorso autunno come la nuova versione potenziata di un modello che ha fatto la storia della gamma Surface, la nuova edizione mette in campo processori Intel Core di undicesima generazione, generose GPU e display PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione da 2880×1920.

Da oggi in Italia

Nessuna rivoluzione, ma una importante evoluzione rispetto alle generazioni antecedenti: Microsoft conferma in toto il design, evolve il fronte display e ribadisce l'idea di una tastiera removibile che caratterizza il due-in-uno di Redmond.

Il nuovo Surface giunge nel nostro Paese in un momento particolarmente favorevole, con la DaD che sta ripartendo al ritmo dei contagi e la formula ibrida del Surface che si candida ad essere tra le scelte di quanti stanno cercando una nuova dotazione per la propria postazione di studio e navigazione.

Prezzi e offerte

Microsoft Surface Pro 8 esordisce oggi in Italia e fin da subito è disponibile per l'acquisto sulla vetrina Microsoft su Amazon:

Due i colori disponibili: Platino o Nero. Disponibili inoltre specifici bundle con la tastiera in alcantara (particolarmente elegante e piacevole al tatto).

Da segnalare, inoltre, come l'esordio della generazione 8 arrivi in contemporanea ad una offerta lampo sulla generazione 7: il Microsoft Surface Pro 7 (Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 256GB), nello specifico, è disponibile con uno sconto del 32% e prezzo che scende da 1399 euro a 949 euro.