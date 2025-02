ACI diventa la leva per truffe email di phishing online

ACI, acronimo di Automobile Club d’Italia, adibita all’erogazione e al controllo delle tasse automobilistiche per conto di molte regioni italiane, è stata di nuovo sfruttata da pericolosi cybercriminali. Questi apprezzano l’autorità del suo marchio usandola perciò come leva per la diffusione di truffe email di phishing online.

In questi ultimi giorni gli esperti hanno registrato nuove mail che ne contengono il logo e ne imitano la grafica. L’obiettivo è promuovere un premio, ottenibile previa partecipazione a un questionario. Il fantomatico regalo promesso è un Kit di Emergenza Auto. Come indicato nel messaggio, ACI dovrebbe spedirlo senza alcun costo a seguito della compilazione di un questionario.

Sia la struttura della mail che il premio sono perfettamente in tema con ACI. Per questo è difficile riconoscere queste email come vere e proprie truffe. Vediamo cosa succede se il destinatario di questa mail clicca sul link e procedere con la vincita del premio.

ACI: cosa succede se cadi nella trappola di queste truffe email

Dopo avervi parlato delle email phishing che sfruttano TEMU, in questi giorni i criminali del web stanno facendo lo stesso sfruttando ACI. La tecnica è la stessa, far credere al destinatario di aver vinto un ricco premio per rubargli dati personali, informazioni di pagamento e denaro.

Nel caso specifico, che coinvolge l’Automobile Club Italia, se l’utente clicca sul link contenuto nella mail si trova davanti a una pagina fake che promette la vincita del Kit di Emergenza Auto rispondendo ad alcune domande del questionario sull’esperienza personale con l’ente.

Successivamente, per poter ricevere il regalo, la vittima deve inserire dati personali. Oltre a nome e cognome, anche l’indirizzo di spedizione insieme al numero di telefono. Successivamente, è necessario inserire anche i dati della propria carta di credito per partecipare alle spese di spedizione, solitamente con 2€.

Tutto questo è condito con una sana dose di urgenza. Infatti, ogni volta che ci collega alla pagina realizzata dai criminali per il furto di dati e denaro, compare sempre un conto alla rovescia aggiornato che indica quanto manca al termine della promozione.

Ovviamente, la vittima non riceverà mai il premio e avrà fornito tutte le informazioni necessarie ai cybercriminali per rubare denaro e realizzare ulteriori truffe sempre più specifiche. Il nostro consiglio è quindi quello di diffidare sempre da email che, pur sembrando inviate da enti affidabili, promettono regali costosi.