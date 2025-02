TEMU scelto dai criminali per diffondere email phishing

In queste ore è stato registrato un aumento di email phishing che veicolano una pericolosa truffa che sfrutta la fama di TEMU. Questo noto e-commerce, proprio per la sua diffusione e le molte iniziative con omaggi e offerte, è spesso oggetto di furto di identità per la realizzazione di raggiri da parte di cybecriminali senza scrupoli.

Nel caso delle recenti email, il brand è utilizzato per far credere al destinatario la possibilità di richiedere un premio esclusivo: “OFFERTA A TEMPO LIMITATO! CONFERMA LA TUA PARTECIPAZIONE ORA! La tua opinione conta! Apprezziamo il feedback dei nostri clienti! Completa un breve sondaggio e avrai la possibilità di vincere un esclusivo TemuMysteryBox pieno di sorprese incredibili”.

Subito dopo un bottone contenente un link per richiedere il premio speciale. “I clienti fedeli vengono premiati! Come nostro cliente speciale, sei stato selezionato per questa opportunità esclusiva. Ti servirà solo un minuto per richiedere il tuo premio!”, prosegue il contenuto dell’email phishing contenente il logo ufficiale di TEMU, impropriamente utilizzato senza consenso solo per aumentare la credibilità della proposta.

TEMU: cosa succede si clicchi sul link dell’email phishing

Cosa succede a chi clicca sul link contenuto in questa email di phishing che sfrutta impropriamente TEMU per diffondere una pericolosa truffa? L’utente viene reindirizzato a una pagina web contenente i dettagli per partecipare a un questionario sull’esperienza di acquisto, unico modo per ottenere il regalo promesso.

Solitamente si tratta di tre domande con risposta multipla molto veloci. Una volta concluso il questionario, l’utente si trova di fronte a una fantomatica estrazione dove, ovviamente e come previsto, vince. Peccato però che per ritirare il premio non solo deve inserire tutti i suoi dati sensibili, tra cui anche indirizzo e numero di telefono, ma anche quelli della carta di credito, necessaria per pagare i 2€ di spese di spedizione.

Best practices e consigli

Buone pratiche permettono a tutti di evitare queste email di phishing che sfruttando brand famosi come TEMU per il furto di dati e denaro. Mai credere che una comunicazione sia affidabile solo perché contiene logo e grafica ufficiali. Sempre meglio diffidare da promesse di premi oppure offerte troppo belli per essere veri.

Inoltre, è importante non cliccare mai su link contenuti in email di dubbia provenienza. Quando il procedimento di vincita è troppo semplice e veloce quasi sempre nasconde una pericolosa truffa. Meglio optare per il sito ufficiale di TEMU per acquistare e accedere a promozioni e premi.