ACI sta regalando un Kit Emergenza Auto: truffa o promo imperdibile?

In questi giorni si stanno diffondendo diverse email che all’apparenza sembrano un’opportunità imperdibile per chi le riceve. Infatti, sembra che ACI stia regalando un Kit Emergenza Auto partecipando a un sondaggio, ma alcuni sentono “puzza” di truffa e hanno ragione. Infatti, l’Automobile Club d’Italia non c’entra nulla con questa comunicazione.

Nessuno sta regalando un kit di emergenza per auto e nemmeno lo sta facendo tramite la partecipazione a un sondaggio. Si tratta di una massiccia campagna di phishing creata appositamente per trarre in inganno gli utenti, spingendoli a inserire i propri dati personali e dettagli di pagamento. Così i cybercriminali riescono a finalizzare il furto di identità e denaro.

Dal messaggio email tutto viene presentato come una possibilità. Infatti, sembra che rispondendo al sondaggio non sia automatica la vincita. La truffa che sfrutta ACI è stata realizzata in modo tale da convincere il destinatario della mail a partecipare cliccando sul link e così richiedere il premio dopo aver partecipato al sondaggio in una sorta di condivisione dell’esperienza utente con l’Automobile Club d’Italia.

Come riconoscere la truffa che sfrutta ACI e proteggere i propri dati e risparmi

Riconoscere la truffa che sfrutta ACI per farti credere di aver vinto un kit di emergenza auto è facile da riconoscere. Come ogni attacco phishing include elementi distintivi che ne determinano la natura fraudolenta. Prima di tutto la possibilità di vincere senza alcun sforzo una ricompensa di un certo valore semplicemente rispondendo ad alcune brevi domande.

In secondo luogo l’utilizzo di terminologia che spinge all’azione. Ad esempio, “Tocca e richiedi oggi stesso” e ancora “Fai un sondaggio e vinci una ricompensa!”. Non mancano nemmeno alcuni errori grammaticali all’interno del testo della mail. Questo indica che spesso i criminali utilizzano traduttori automatici o non curano le comunicazioni.

Infine, una volta inseriti i propri dati personali, per ricevere il premio c’è sempre la richiesta di partecipare alle spese di spedizione con un importo di circa 2 euro. Perciò non farti prendere in giro da questi truffatori. Diffida dalle possibilità di vincita facili e dalle richieste indiscriminate delle tue informazioni personali e dei tuoi dettagli di pagamento.