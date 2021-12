Acquista in anteprima ZIP PRO 4 e risparmia il 50%

Ashampoo, nota azienda produttrice di software per dispositivi desktop, ha deciso di offrire a tutti la possibilità di acquistare il nuovo ZIP PRO 4 ancora prima della sua uscita sul mercato, proponendo uno sconto incredibile del 50% sul prezzo di listino. Sicuramente un'offerta da non lasciarsi perdere nel caso in cui si fosse alla ricerca di software simili e non solo. La sua data di rilascio è fissata per il 20 dicembre 2021, ma per approfittare dell'offerta sarà meglio muoversi in fretta.

Cosa offre ZIP PRO 4 di Ashampoo

ZIP PRO 4 di Ashampoo è sostanzialmente un insieme di tutti i tool necessari per completare operazioni di compressione, estrazione, invio e crittografia dei file presenti sul proprio dispositivo desktop. Purtroppo risulta però essere esclusivamente compatibile con Windows, a partire dalla versione 7.

La nuova versione includerà ovviamente tutti gli stessi tool di quella precedente, strizzando anche un occhio a Windows 11. Design tutto nuovo, icone flat e prestazioni ottimizzate per l'ultimo sistema operativo presentato da Microsoft, senza ovviamente tralasciare anche la dark mode e quella classica basata sui colori chiari.

Proprio come la versione precedente, anche ZIP PRO 4 risulterà compatibile con i formati più popolari, e quindi: ZIP, ZIPX, RAR, CAB, ISO e molti altri ancora tutti da scoprire. Ovviamente, come anticipato in precedenza, non ci si potrà limitare ad aprire i suddetti file, ma anche a generarli, inserendo anche (facoltativamente) una password di protezione che andrà a rendere più sicuro il trasferimento dello stesso file.

Tutti i processi potranno essere avviati aprendo il software acquistato, oppure semplicemente utilizzando la completa integrazione con Windows 11 e precedenti. I tool di ZIP PRO 4 appariranno subito dopo l'istallazione del programma all'interno di tutti i menu a tendina, oppure anche nel file manager del sistema operativo, così da avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti più utili.

Per ancora pochissimo tempo si potrà quindi approfittare dello sconto del 50% sul prezzo di listino, poiché dal 20 dicembre 2021 il prezzo tornerà a quello originale. Procedendo ora con l'acquisto dell'edizione scaricabile facilmente da casa infatti, si andranno a pagare soltanto 19,99 dollari anziché 39,99 dollari. Ovviamente però, il software sarà compatibile soltanto con un computer per volta.