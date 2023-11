Acquista Avira Internet Security e ottieni uno sconto del 40%

Al giorno d’oggi virus, malware, ransomware e tentativi di truffe online sono sempre più diffusi e difficili da intercettare. Per evitare problemi, a volte irreparabili, è bene dotarsi di un antivirus efficace. Avira Internet Security può essere la soluzione adatta per chi cerca una protezione avanzata e completa, ad un prezzo vantaggioso. Avira è in grado di rilevare e bloccare le minacce in tempo reale. Ciò significa che sarai protetto dalle ultime minacce, anche quando dimentichi di effettuare le scansioni complete del sistema. Il firewall di questo antivirus blocca i siti web dannosi e le estensioni pericolose del browser, ma anche i tracker online. Inoltre, grazie al suo potente anti-ransomware, Avira bloccherà anche bloccati tutti i tentativi degli hacker di impossessarsi dei tuoi dati. Inoltre, sarai protetto anche dalle minacce fino ad ora sconosciute. Avira Internet Security è oggi disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo di partenza.

Avira Internet Security: le altre funzionalità dell’antivirus

Avira Internet Security non offre soltanto protezione per il tuo PC. Grazie al suo Password Manager Pro integrato, potrai proteggere anche le tue chiavi d’accesso e accedere ai tuoi siti e alle tue piattaforme in automatico. Inoltre, potrai generare password forti e uniche per tutti i tuoi account online e sincronizzarle con tutti i tuoi dispositivi. La funzione Software Update Pro (anch’essa inclusa) mantiene automaticamente aggiornati tutti i software e driver del tuo dispositivo. Riesce ad aggiornare più di 150 programmi e corregge automaticamente i sistemi di sicurezza. Per proteggere la tua navigazione sul web, puoi sfruttare le potenzialità di Browser Safety, un plug-in da installare su Chrome, Firefox o Opera. Questo blocca gli annunci pubblicitarie, i tracker online ed evita il caricamento di siti di phishing o infetti.

Come accennato, acquistando la soluzione annuale di Avira Internet Security puoi approfittare di uno sconto del 40%. Il costo per proteggere 1 dispositivo sarà di 26,95 euro (per il primo anno), anziché 44,95 euro. Al rinnovo, il prezzo tornerà quello standard. Se hai provato l’antivirus, ma hai avuto un ripensamento, puoi approfittare della garanzia di rimborso totale entro 60 giorni.

