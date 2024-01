Acquista due spazzolini elettrici Oral-B al prezzo di uno su Amazon: sconto del 16%

Altro giorno, altra analisi delle migliori promozioni del momento su Amazon: assieme all’SSD Kingston A400 al 50% in meno, il gigante dell’e-commerce propone una vasta selezione di dispositivi per la cura della casa e della persona a prezzi ottimi. In questa occasione specifica ti proponiamo lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3900N, venduto in un pacchetto con 2 modelli a una cifra molto competitiva. Come idea regalo per una coppia è eccezionale!

Due spazzolini Oral-B al prezzo di uno? Certo, su Amazon!

Se credi che non serva guardare ai modelli più tecnologici e avanzati che includono intelligenza artificiale e molteplici modalità di pulizia, il modello Oral-B Pro 3 3900N è perfetto. Semplice, funzionale ed economico, ma perfetto per rimuovere la placca, ottenere gengive più sane e agire su zone altrimenti irraggiungibili dalle classiche testine rettangolari degli spazzolini manuali.

La massima igiene dentale viene raggiunta comodamente con tre modalità di pulizia: Deep Clean (Pulizia Profonda), Gentle Clean (Pulizia Delicata), e Whitening (Sbiancante). Una volta passato allo spazzolino elettrico, fidati, non tornerai più indietro! Incluse nella confezione sono anche 3 testine e le basi di ricarica, comode e pronte a offrire una lunga autonomia con una singola carica.

Il prezzo di questo bundle? 69,99 euro al posto di 87,70 euro, il prezzo mediano recentemente registrato da Amazon. Si parla, per essere precisi, di 10 euro in più rispetto al precedente minimo storico. La consegna viene garantita in un giorno agli utenti Prime ed è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.