Acquista Echo Dot 5 e lampadina smart LED al MINIMO STORICO su Amazon

Contemporaneamente alla offerta lampo su GeForce RTX 4060, scheda video che raggiunge il minimo storico grazie alla personalizzazione ZOTAC GAMING, su Amazon è possibile trovare tanti altri device di elettronica e informatica a prezzi speciali. Tra i tanti, spicca il pacchetto composto da Echo Dot 5 e lampadina LED smart Sengled scontato al prezzo più basso di sempre. Vuoi rendere la tua casa più intelligente? Allora tieni d’occhio questa offerta, perché è davvero imperdibile!

Echo Dot 5 e lampadina LED in sconto su Amazon: che affare!

Il bundle in questione composto, come già anticipato, da Echo Dot di 5a generazione e dalla lampadina LED smart Sengled (E27) permette di risparmiare su un kit basilare per la “smart house”. Il dispositivo firmato Amazon dotato di Alexa, dotato del migliore audio di sempre per la omonima gamma, permette di ascoltare musica, audiolibri e podcast comodamente, anche chiedendo all’assistente vocale di avviare la riproduzione semplicemente con una domanda a voce.

Alexa può anche aiutare in qualsiasi momento con timer, previsioni del tempo, sveglie e persino con l’attivazione di termostati e luci. Da qui, dunque, Amazon propone la lampadina LED Sengled multicolore in abbinata, cosicché tu possa personalizzare un ambiente scegliendo tra innumerevoli tonalità a seconda delle tue preferenze. Basta chiederlo ad Alexa e il gioco è fatto!

Ma quanto costa esattamente questo pacchetto unico? 29,99 euro al posto di 36,98 euro, per un risparmio del 19% rispetto al prezzo di listino ed esattamente 9 euro in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente. La consegna è gratuita e garantita in pochi giorni, mentre il reso è effettuabile fino al 31 gennaio 2024.

