Acquista GoPro HERO11 Black Mini su Amazon: AFFARE a sorpresa

Tra gli acquisti più intriganti di oggi non c’è soltanto Samsung Galaxy A14 a quasi metà prezzo. Da Amazon riprendiamo, anche nelle battute di chiusura del giorno, una promozione piuttosto interessante su GoPro HERO11 Black Mini, action camera compatta pronta ad accompagnarti durante le tue escursioni e sessioni sportive per registrare qualsiasi avventura desideri in altissima definizione. Il prezzo, per poco tempo, scende appena sotto i 300 euro!

GoPro HERO11 Black Mini: action cam compatta, ma TOP

Esattamente come la sorella maggiore HERO11 Black, GoPro HERO11 Black Mini raggiunge la risoluzione massima di 5,6K a 60fps per i video e gode della stabilizzazione HyperSmooth 5.0, rivelandosi l’ideale per riprese in soggettiva montando la camera su casco, strap per petto, aste e altri supporti. Viaggio in bicicletta? Corsa in moto? Discesa libera con lo snowboard? Questa action cam è perfetta per ogni contesto e attività, essendo anche impermeabile!

Il copriobiettivo antigraffio garantisce un livello aggiuntivo di protezione per la fotocamera, mentre il robusto rivestimento esterno è pronto ad affrontare fango, neve, sporcizia e quant’altro, ritornando pulito con una semplice sciacquata. I controlli, poi, sono più semplici che mai grazie agli intuitivi pulsanti e all’interfaccia ridotta in dimensioni, pronta a mostrare le informazioni essenziali.

Il prezzo ora è quindi sceso a 298 euro, contro i 329 euro di listino. Il pagamento può essere effettuato in 5 rate a Tasso Zero e la consegna è garantita in pochi giorni se sei abbonato a Prime.