Acquista il bundle Logitech Pebble Keys 2 + tavoletta Wacom al 26% in meno su Amazon

Le offerte su Amazon sono migliaia e sempre imperdibili, e ogni giorno il colosso dell’e-commerce lo conferma. Tra le tante promozioni che abbiamo segnalato e vogliamo segnalarti, ora è il momento del bundle composto dalla tastiera Logitech Pebble Keys 2 e tavoletta grafica con penna Wacom One. Questo pacchetto unico per la produttività ora ti costa il 26% in meno e raggiunge il minimo storico: non perderti la promozione, approfittane finché disponibile!

Logitech Pebble Keys 2 e Wacom One: il bundle imperdibile

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 è nota per il suo design ergonomico e ultraleggero, sottile e pratico, ottimo per lavorare anche su più dispositivi contemporaneamente grazie all’Easy Switch. La tecnologia Silent Touch dei tasti permette di lavorare in silenzio, mentre la batteria offre innumerevoli ore di autonomia per operare senza la necessità di cavi. Non mancano poi numerose funzioni di ricerca, tra cui il menu emoji, l’acquisizione dello schermo e 10 pulsanti di scelta rapida.

La tavoletta grafica compatta Wacom One ti permette invece di editare fotografie, disegnare e dipingere con altissima precisione, grazie anche a una penna stilo sensibile e leggera, confortevole da usare. Non servono batterie e viene garantito supporto a sistemi Windows 7 e successivi, OS X 10.10 o versioni successive, e anche Chrome OS all’ultima versione disponibile.

Questo bundle ora ti costa 46,99 euro al posto di 80 euro circa, ovvero il 26% in meno rispetto al prezzo più basso recentemente registrato di 63,89 euro. Si tratta a tutti gli effetti del nuovo minimo storico, ma attenzione ai tempi di consegna particolarmente lunghi.