Acquista l’iPhone dei tuoi sogni su eBay: solo 663€!

Cosa stai aspettando? Su eBay un’offerta speciale è disponibile solo per te e solamente per oggi. Approfittane subito! L’ottimo Apple iPhone 15 ora è disponibile a soli 663,99€, invece di 979€. Non perdere questa opportunità incredibilmente vantaggiosa. La versione in promozione è quella da 128GB di ROM e nella colorazione Midnight.

Ovviamente sta andando a ruba perché è un’occasione davvero speciale. Infatti, per ottenere questo prezzaccio devi sfruttare il nuovo Coupon PSPROTT24, disponibile da ieri su eBay. Lo stanno utilizzando davvero tutti, tanto che molti articoli ora non sono più disponibili e non manca molto che succederà lo stesso a questa offertona.

Tra l’altro, con eBay, hai un bel po’ di vantaggi su questo acquisto. Primo fra tutti la consegna gratuita direttamente a casa tua con spedizione veloce. Poi la Garanzia Cliente eBay e il Servizio Cliente eBay. Infine, la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero con PayPal. Tutto questo in un’unica offerta pazzesca.

iPhone 15 128GB: la fantastica opportunità su eBay

Con eBay il risparmio è sempre dietro l’angolo, ma finisce anche subito. Scegli adesso l’iPhone dei tuoi sogni con questa super offerta! Sfruttando il Coupon PSPROTT24 potrai acquistarlo a soli 663,99€, con un ampio risparmio. Ottieni un extra sconto sul prezzo già in promozione davvero interessante.

Grazie al suo ampio display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR puoi goderti film e serie TV in mobilità senza rimpiangere la tua smart TV. I colori sono fedelissimi e i dettagli incredibili. La luminosità elevata garantisce un’ottima visione anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, grazie al TrueTone non devi più pensare a nulla, fa tutto lui in base all’ambiente circostante.

La doppia fotocamera punta e scatta è perfetta per chi cerca uno strumento di fotografia facile e veloce, in grado di offrire scatti pazzeschi anche se non si è professionisti. Il chip A15 Bionic è perfetto per gestire app e giochi in modo veloce e fluido. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 663,99€ con PSPROTT24.