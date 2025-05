Tech Week: sconto 57% per la webcam HD di Logitech: tua a 18€

Nell’ultimo giorno dell’evento Tech Week, Amazon propone uno sconto del 57% su Logitech C270, la webcam HD perfetta per le videochiamate, per le riunioni da remoto e per lo streaming. Ha in dotazione il microfono con tecnologia per la riduzione automatica del rumore. In questo momento la puoi acquistare al prezzo minimo storico di soli 18,98 euro.

Logitech C270: la webcam HD è al minimo storico

L’obiettivo che copre il sensore ha un campo visivo di 60 gradi che abilita un’inquadratura perfetta e l’illuminazione è gestita senza richiedere intervento manuale, in base alla quantità di luce presente nell’ambiente. Il dispositivo può inoltre contare sulla clip universale che permette di fissarla in modo sicuro ovunque: sul bordo superiore dello schermo, su uno scaffale oppure sulla scrivania, con diverse angolazioni a seconda delle esigenze di ognuno. Il collegamento avviene tramite cavo USB e la compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi in circolazione, da Windows a macOS, senza dimenticare ChromeOS. Lo stesso vale per i software e le piattaforme: da Meet a Teams, passando per Twitch e YouTube. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Ha ricevuto oltre 22.000 recensioni sull’e-commerce con un voto medio molto alto (4,5/5). Puoi acquistare la webcam HD di Logitech, modello C270 al suo prezzo minimo storico di soli 18,98 euro, invece di 43,99 euro come da listino ufficiale. Lo sconto del 57% è applicato in automatico per l’ultima giornata dell’evento Tech Week.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita. La puoi ordinare adesso per riceverla direttamente a casa tua entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva. È un prodotto segnalato, venduto e spedito da Amazon.