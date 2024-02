Acquista lo smartphone low-cost Xiaomi Redmi 13C a meno di 140€ su Amazon

Se cerchi uno smartphone di fascia bassa che possa soddisfare le tue esigenze nel quotidiano e non senti la necessità di modelli incredibilmente potenti, Amazon ha l’offerta perfetta per te. Xiaomi Redmi 13C ora è infatti disponibile sotto i 140 euro sul portale di e-commerce americano e, con le sue caratteristiche tecniche, è decisamente uno dei must-buy del momento se vuoi limitare la spesa!

Alla scoperta di Xiaomi Redmi 13C

Il telefono Xiaomi Redmi 13C si presenta con un design elegante e pratico, caratterizzato anteriormente da bordi piuttosto ridotti sullo schermo da 6,74 pollici con refresh rate massimo di 90 Hz. Il notch a goccia posto sulla parte superiore ospita un singolo sensore da 8 MP per ottenere sempre buoni selfie, in qualsiasi momento. Posteriormente, invece, figura una lente principale da 50 megapixel capace di registrare video in Full HD.

Sotto la scocca appaiono una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida, soluzione perfetta per superare agilmente la giornata di autonomia con uso normale; il chipset MediaTek Helio G85; e un kit memoria composto da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna espandibile tramite slot microSD fino a 1 TB. Il sistema operativo, ovviamente, è Android.

Quanto costa esattamente? Al posto di 148 euro ora dovrai pagare 135 euro grazie allo sconto proposto da un rivenditore di terze parti che si appoggia ad Amazon per garantire la consegna rapida in pochi giorni ai clienti. Il pagamento può anche essere completato a rate con Cofidis previa approvazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.