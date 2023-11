Acquista l'SSD Kingston A400 a poco più di 30 euro su eBay, affrettati!

Altro giorno, altre soluzioni di memoria in offerta su eBay! Recentemente ti abbiamo proposto un HDD Seagate Barracuda a soli 53 euro, con capienza di 2TB e velocità di scrittura tutto sommato notevole. Ora passiamo invece a una alternativa ancora più performante, storicamente proposta a cifre sensazionali sui siti di e-commerce ma ora a un prezzo ancora più accattivante. Si tratta di Kingston A400 da 480 GB, venduto a poco più di 30 euro proprio su eBay.

Le caratteristiche di Kingston A400

L’SSD Kingston A400 è sempre una certezza con la sua velocità di lettura pari a 500MB/s e di scrittura pari a 450 MB/s. Rispetto a un hard disk tradizionale sono velocità dieci volte superiori, per prestazioni molto elevate soprattutto in multi-tasking. L’affidabilità è poi già nota a tutti coloro che l’hanno acquistato: senza parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamento è davvero minimo!

In più, funziona nel silenzio quasi totale ed è meno soggetto a surriscaldamento, vibrazioni e impatti. Insomma, si tratta della soluzione perfetta anche per i computer portatili, complice il suo formato compatto. La capienza di 480 GB permette così di installarci il sistema operativo qualche utility fondamentale, per poi prediligere magari SSD più capienti per videogiochi o programmi aggiuntivi, o HDD molto più generosi e pur sempre economici.

Il prezzo, quindi, è pari a esattamente 32,32 euro, per un risparmio del 46% rispetto al prezzo di listino. La consegna è gratuita e avviene entro una settimana, mentre in caso di reso è il venditore a pagare le spese per la restituzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.