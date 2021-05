Acquista Microsoft Office: migliori offerte e sconti

Dove acquistare Microsoft Office per poterci lavorare durante le proprie attività quotidiane? Ma soprattutto: qual è il miglior prezzo per Microsoft Office, soprattutto alla luce di un eventuale impegno in smart working che possa comportare una spesa personale per potersi attrezzare al meglio per rendersi produttivi nella postazione in homeworking? Come garantire un costo sostenibile per le postazioni in DaD necessarie alle famiglie che hanno bambini in età scolare?

Interrogativi di questo tipo sono destinati ad imporsi in modo sempre più continuativo alla luce di un forte mutamento delle abitudini lavorative, con uffici sempre più svuotati ed una moltiplicazione di postazioni attive. Microsoft Office, uno dei punti di riferimento per la produttività ed il lavoro, è una delle suite più cercate e per questo motivo i migliori sconti Microsoft Office diventano l’opportunità da cercare per quanti debbano riorganizzarsi.

Offerta Microsoft Office

Per trovare al miglior prezzo scontato Microsoft Office occorre stare appresso alle varie offerte disponibili sugli store online, ove è possibile trovare piccole parentesi di sconto che permettono importanti tagli sul prezzo finale della suite. Di fatto oggi l’unica soluzione offerta da Microsoft è l’adesione ad una formula di abbonamento alla suite Microsoft 365: un pagamento mensile che moltiplica il costo di accesso ad Office nel lungo periodo, rendendo ben più oneroso l’impegno per ogni singola postazione interessata.

L’alternativa percorsa da alcuni sta in licenze di dubbia provenienza, non sempre genuine e, soprattutto, non sempre in grado di offrire un servizio stabile nel tempo: soprattutto in ambito business si tratta di un approccio pericoloso, non in linea con quelle che dovrebbero essere prerogative aziendali.

Una soluzione percorribile è invece quella delle licenze scontate messe a disposizione da MrKey Shop, ove in pochi minuti è possibile acquistare online la propria suite preferita per ricevere rapidamente via mail l’apposito codice di attivazione.

Microsoft Office: come scegliere la propria versione

Queste, ad esempio, alcune delle soluzioni percorribili:

“All’interno di ogni scheda prodotto“, spiega il gruppo, “puoi trovare tutte le specifiche tecniche e le funzioni del software, le descrizioni dettagliate ti accompagneranno nella scelta del prodotto da acquistare. I nostri Pacchetti Office sono completi di tutte le applicazioni“. La licenza ha durata “a vita”, dunque in caso di formattazione o di cambio del PC sarà comunque possibile riattivare il prodotto per reiterarne l’uso senza ulteriori spese o opzioni di abbonamento.

La scelta della propria versione dipende sia dall’investimento che dai requisiti tecnici. Poter accedere a vecchie versioni potrebbe consentire un maggior risparmio e l’utilizzo di hardware meno esigente, consentendo altresì di sfruttare vecchi file per procrastinarne l’uso nel tempo.

Per ogni singola versione si Office sono elencati i requisiti a livello di sistema operativo, processore, RAM e disco rigido: è facile comprendere fin da subito, insomma, quando e se la propria scelta possa essere opportuna in base alle proprie singole necessità.

La spedizione delle licenze è immediata ed i sistemi di pagamento in grado di garantire massima sicurezza. Tutto ciò è completato da un servizio di assistenza continuo e in lingua italiana, così che ogni processo di acquisto possa essere seguito in ogni passaggio e garantito fino all’attivazione della postazione di lavoro desiderata.

Prezzo scontato per Microsoft Office: ecco come

Una volta acquistata la versione desiderata di Office, si ricevono codice di attivazione, link per il download dell’ISO (con installer), guida all’installazione e fattura relativa all’avvenuto acquisto. Una procedura semplice e garantita, insomma, che ha già servito 250 mila utenti in tutto il mondo per garantire l’accesso alla miglior formula d’acquisto per un prezzo accessibile ed in piena legalità. Questi ultimi aspetti sono fondamentali soprattutto laddove l’utilizzo è di tipo professionale, rendendo importante non soltanto l’efficienza operativa della postazione, ma anche la sua piena regolarità dal punto di vista delle licenze.

MrKey Shop spiega in modo trasparente l’origine di prezzi di questo tipo, ossia attingendo alla sfera dei prodotti ricondizionati forte di una sentenza che ne legittima l’utilizzo:

Grazie alla prima sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, c-128/11 che legittima la vendita di software ricondizionati possiamo offrire ai nostri clienti dei risparmi significativi e garantirgli la nostra affidabilità. In virtù delle normative lavoriamo duramente acquistando i nostri software da aziende di tutta Europa e testandoli per offrire licenze Microsoft originali e conformi alle leggi e alla Direttiva software UE e Microsoft Applicabile Regolarmente.

Il pagamento può avvenire in modo sicuro tramite PayPal, Stripe (carte di credito) o Amazon Pay. Il gruppo garantisce anche assistenza gratuita via email o chat (in lingua italiana), così da poter gestire il rapporto post-vendita con gli acquirenti e garantire la miglior esperienza d’acquisto possibile. Nessuna preoccupazione da affrontare, quindi: il processo consente di attivare la propria postazione in tempi immediati e con tutte le garanzie di un supporto rapido ed efficace.

Non solo Office

Mr.Key Shop non mette a disposizione prezzi particolarmente appetibili soltanto per la suite Office nelle sue varie declinazioni, ma consente di attingere altresì a convenienti licenze sia per tutto quello che è l’ambito dei sistemi operativi Microsoft (Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10, sia in ambito Home che in ottica Professional), sia per quanti necessitano di un software antivirus (Kaspersky, ESET, McAfee, BitDefender, Avast).

