Oltre un miliardo di dispositivi nel mondo poggiano sulle solide fondamenta di Windows 10, sistema operativo costantemente aggiornato e migliorato da Microsoft. La piattaforma offre tutto ciò che serve agli utenti per essere produttivi da casa in smart working o alla scrivania dell’ufficio, per studiare con le modalità della didattica a distanza, per la comunicazione, la navigazione, l’intrattenimento multimediale e quello videoludico. Su un punto dobbiamo essere tutti d’accordo, ed è che la licenza che si andrà ad attivare sul proprio dispositivo dev’essere assolutamente originale al fine di evitare dei blocchi in futuro, malfunzionamento del proprio PC o addirittura l’introduzione di virus nei propri sistemi. Purtroppo però, quando si decide di acquistare una licenza Windows 10 originale ci si scontra con costi esorbitanti, quindi in questo articolo vi proporremo delle soluzioni vantaggiose che potranno farvi risparmiare un po’ di soldini.

Se siete finiti su questo articolo chiedendovi dove acquistare Windows 10 con un gran risparmio, da un venditore italiano e affidabile, la risposta è sicuramente il famoso store Mr Key Shop: i prezzi sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli proposti dal negozio online di Microsoft (basta un click per fare il confronto) e non bisogna in alcun modo scendere a compromessi in termini di sicurezza. Le licenze sono genuine, a differenza di quanto propongono in modo ingannevole molti altri siti Web. Una scelta intelligente e conveniente, attenta al portafogli.

Windows 10 a prezzo economico

Con ogni licenza è pienamente garantito il supporto alla ricezione degli aggiornamenti ufficiali, dai Patch Tuesday mensili ai major update semestrali, rilasciati con regolarità dalla software house per intervenire sul fronte della sicurezza con le necessarie correzioni e al fine di introdurre nuove funzionalità. L’interfaccia e tutti i software inclusi sono in lingua italiana. Su Mr Key Shop si può trovare il miglior prezzo per Windows 10 Professional o Windows 10 Home sia a 32 che a 64 bit. È disponibile anche la licenza nel caso si volesse fare un aggiornamento a Windows 10.

Sconti Windows 10 su Mr Key Shop

Gli sconti Windows 10 di Mr Key Shop sono riferiti a licenze “a vita”: se dopo averla acquistata si cambia computer, non è necessario affrontare nuovamente la spesa. Il cliente potrà continuare a usare lo stesso Product Key, per sempre. Stesso discorso in seguito a una formattazione, operazione talvolta necessaria per risolvere i problemi o le anomalie che si manifestano. Bisogna solo ricordarsi di eseguire la disattivazione su un dispositivo prima dell’attivazione su un altro.

Una volta completato l’ordine è possibile effettuare l’installazione direttamente dalla ISO ufficiale distribuita da Microsoft. Il link per scaricarla si trova nell’email inviata dal negozio pochi secondi dopo, insieme a una guida semplice e veloce che anche i meno esperti possono seguire grazie a indicazioni passo passo. Una modalità eco friendly, che riduce l’impatto sull’ambiente togliendo di mezzo qualsiasi spedizione fisica ed emissioni di gas serra.

Chi è invece alla ricerca della suite Microsoft Office per la produttività, su Mr Key Shop trova le licenze delle più recenti versioni per computer Windows e macOS, comprensive di software come Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Diverse le edizioni disponibili: Home & Business, Home & Student, e Professional Plus.

Non manca nemmeno una gamma completa di antivirus per la sicurezza del proprio computer e dei propri dati: nel catalogo quelli di Kaspersky, ESET, McAfee, Bitdefender, Avast e Norton.

Assistenza gratuita in italiano

L’intera offerta di Mr Key Shop include il supporto fornito da un team di assistenza dedicata e specializzata, in italiano. Una caratteristica più unica che rara. Così è possibile porre qualsiasi domanda prima dell’acquisto e comprare le licenze in tutta tranquillità, sapendo di poter sempre contare sul supporto di un team di esperti che parla la nostra lingua. C’è inoltre la possibilità di richiedere fattura per chi ne ha necessità.

Il pagamento avviene in forma del tutto sicura con impiego del protocollo SSL. Garantito il pieno supporto a metodi come PayPal, Stripe, Amazon Pay e a tutti i principali circuiti delle carte di credito.

L’affidabilità del negozio è garantita dalla valutazione (4,9/5) su Trustpilot che si basa sulle recensioni lasciate dalle centinaia di clienti che hanno già avuto modo di mettere alla prova il servizio. In caso di dubbi o perplessità è possibile porre domande direttamente alla squadra di Mr Key Shop, tramite l’assistenza gratuita attiva via email o chat negli orari indicati sul sito ufficiale.

La conferma dell’affidabilità ce la da sicuramente la popolarità positiva di questo rivenditore di software, basta dare un’occhiata alle recensioni su Trustpilot per capire che ci si può fidare e acquistare in tutta sicurezza.