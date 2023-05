Acquista Office 2021 a vita da 13,05€ e Windows da 6,12€ su GoDeal24!

Puoi acquistare la versione permanente di MS Office 2021 Pro Plus a partire da 13,05€/PC su Godeal24! È tutto vero: Godeal24 ti offre suite Office economiche e genuine che puoi usare senza problemi! Oggi Microsoft Office è spesso venduto tramite abbonamento a Microsoft 365. A ben guardare, però, un anno di accesso a Microsoft 365 costa di più rispetto all’acquisto di Microsoft Office 2021. La parte migliore di questa offerta è che, una volta riscattata la tua chiave, puoi usarla per sempre! E poi c’è Microsoft Office 2021 Home & Business per Mac: una licenza a vita di questo tipo consentirà agli utenti Mac di soddisfare tutte le loro esigenze di lavoro da casa a tempo indeterminato. È in vendita a soli 37,99€.

Godeal24 è una piattaforma di vendita online di software per computer professionale. I prodotti venduti sono sicuri e affidabili. In caso di problemi durante l’installazione e l’utilizzo, il team di supporto tecnico professionale ti può seguire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ti aiuterà a risolverli gratuitamente.

Offerte a tempo limitato: Microsoft Office 2021 genuino a partire da 13.05€!

Anche se il sito Web ufficiale di Microsoft non vende più licenze digitali di Windows 10, puoi comunque acquistare Windows 10 Professional sicuro e autentico su Godeal24 a 7,25€ e puoi anche eseguire l’aggiornamento a Windows 11 Professional gratuitamente! Microsoft nel frattempo ha iniziato a perfezionare il sistema Windows 12, che dovrebbe essere lanciato nel 2024. Con il vantaggio della tecnologia di intelligenza artificiale di OpenAI, il sistema Windows 12 e il software per ufficio sono resi maggiormente intelligenti.

Offerte a tempo limitato: Windows 10 e Windows 11 genuini al miglior prezzo!

I bundle più convenienti

Oltre il 50% di sconto su altre versioni di Windows e Office (codice coupon ” SGO50″)

>>> Ottieni altri software

Altri strumenti per PC al miglior prezzo!

Altri software >>>

Su Godeal24, puoi risparmiare tempo e denaro grazie a licenze Microsoft scontate, i principali software di sicurezza IT e altri strumenti informatici. Ottieni ad esempio il sistema operativo Windows e MS Office a un prezzo imbattibile. Sperimenta acquisti senza problemi con la consegna digitale di Godeal24, che invia il tuo software direttamente alla tua e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot eccellente pari al 98% e il supporto tecnico di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, puoi essere sicuro della qualità del prodotto che stai acquistando.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita e che puoi utilizzare il prodotto senza problemi!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com