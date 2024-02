Acquista OPPO Pad Neo LTE a 299€ con Smart Case ed Enco X

Se sei alla ricerca di un buon tablet Android non devi assolutamente lasciarti scappare questo bundle eccezionale. Acquista il nuovo OPPO Pad Neo LTE a soli 299,99 euro. Inclusi nel prezzo hai anche la Smart Case e gli Enco X. Risparmia tantissimo grazie a questa combo vincente. Con la Smart Case proteggi il tuo nuovo dispositivo mantenendo il suo look originale. Grazie agli Enco X ascolti musica ed effettui chiamate di qualità.

OPPO Pad Neo LTE: bello, comodo e potente

OPPO Pad Neo LTE è il tablet ideale per chi cerca un design bello da vedere e comodo da portare con sé. Ti stupirà la sua leggerezza e i suoi bordi ultra sottili. Nonostante ciò, al suo interno batte un cuore potente. Gli 8GB di RAM garantiscono una gestione fluida di app e giochi. Inoltre, il processore MediaTek Helio G99 assicura prestazioni molto interessanti. La versione in promozione è quella da 128GB di ROM, lo spazio perfetto per archiviare e installare app o giochi senza pensieri.

L’audio immersivo è garantito dai 4 speakers con tecnologia Dolby Atmos per un intrattenimento senza compromessi. Il display perfetto è qui. Guarda i tuoi contenuti preferiti da 11,4 pollici di assoluta bellezza grazie alla tecnologia ReadFit 2.4K. La batteria da 8000 mAh è un portento di autonomia e con la tecnologia SUPERVOOC 33W si ricarica in un attimo. Acquistalo adesso a soli 299,99 euro. Inclusi hai anche la Smart Case e gli Enco X.

