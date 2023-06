Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 con uno sconto del 38%

Sei alla ricerca di un tablet performante, leggero e versatile per scuola, lavoro e svago ovunque tu sia? Lasciati sedurre da Amazon che ha l’offerta giusta per te. Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 con soli 174,28 euro, invece di 279,90 euro. Grazie a uno sconto del 38% ti assicuri un ottimo risparmio. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 64GB di ROM. Con disponibilità immediata, arriva a casa tua in pochissimi giorni con consegna gratuita.

Inoltre, se vuoi, hai anche la possibilità di selezionare Cofidis prima del check out per pagare in comode rate tasso zero. Si tratta di un’esclusiva per i soli clienti Prime. Perciò, se ancora non lo sei, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Samsung Galaxy Tab A8: il mitologico tablet Android a un prezzo speciale

Acquista subito il Samsung Galaxy Tab A8 su Amazon a un prezzo speciale. Si tratta di una promozione fantastica che ti permette di far tuo il mitologico tablet Android amato da tutti. L’ampio display LCD da 10,5 pollici con cornice simmetrica da soli 10,2 mm ti regala la sensazione di essere immerso completamente in ciò che vedi. La scocca in metallo garantisce un trasporto sicuro e una usabilità piacevole al tatto.

Grazie al suo processore Octa-core, questo tablet è perfetto per qualsiasi utilizzo. Scuola, lavoro o intrattenimento, avrai sempre con te un compagno di viaggio spettacolare. La sua batteria garantisce una lunga durata lontano da casa, anche per tutta la giornata e oltre senza una ricarica. Cosa stai aspettando? Fai l’affare del giorno. Acquistalo subito a soli 174,28 euro, invece di 279,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.