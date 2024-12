Acquista la Switch OLED Bianca su eBay: subito per te 2 regali

Approfitta adesso dell’offerta fantastica di eBay. Acquista ora la Nintendo Switch OLED Bianca a soli 324,90€. Grazie a questa promozione hai subito 2 regali. Primo, il gioco Super Mario Bros Wonder. Secondo, una abbonamento Nintendo Switch Online da 12 mesi, con accesso a tantissimi giochi. In pratica, questa console è ready to play.

Devi essere veloce perché la quantità disponibile è limitata. Quindi confermala subito se vuoi godere di tutto questo fantastico bundle. Insomma, una vera e propria fortuna per te o per fare un regalo davvero sorprendente per Natale. I vantaggi però non sono ancora finiti qui.

Infatti, acquistando su eBay hai la consegna gratuita inclusa. Inoltre, pagando con PayPal o Klarna, hai la possibilità di dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero. In questo modo approfitti subito dell’offerta di questa Nintendo Switch OLED Bianca senza però dover pagare tutto subito.

Nintendo Switch OLED Bianca: l’offerta su eBay è davvero incredibile

Sembra incredibile, ma la Nintendo Switch OLED Bianca è tua a soli 324,90€, con inclusi Super Mario Bros Wonder e 12 mesi di Nintendo Switch Online. Cosa stai aspettando? Metti subito tutto in carrello! Confermarlo ora ti preserva da possibili sold out che renderebbero impossibile acquistarla in futuro a questo prezzaccio.

Nella confezione, oltre a questi due regali e la console, trovi anche la Dock Station per collegarla al televisore. In questo modo la puoi sfruttare come una vera e propria console quando sei a casa. In viaggio, il display da 7 pollici con tecnologia OLED ti permette di divertirti con una qualità eccellente, colori vivaci e dettagli incredibili.

I due Joy Con integrati sono davvero fantastici. Super pratici in mobilità, si uniscono per diventare un gamepad confortevole quando utilizzi la console son lo stand o la dock. Il feedback della vibrazione è incredibilmente realistico. Cosa stai aspettando? Acquista adesso la tua Switch OLED Bianca + 2 regali su eBay.