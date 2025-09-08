 Acquista su Temu e riceve una multa di 618 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Acquista su Temu e riceve una multa di 618 euro

Un consumatore ha ricevuto una multa di 618 euro dall'Agenzia delle dogane per l'acquisto di prodotti con noti personaggi Disney acquistati su Temu.
Acquista su Temu e riceve una multa di 618 euro
Business Internet
Un consumatore ha ricevuto una multa di 618 euro dall'Agenzia delle dogane per l'acquisto di prodotti con noti personaggi Disney acquistati su Temu.
Gemini

Un consumatore romano ha acquistato una maglietta e fermagli per capelli su Temu. Invece dei prodotti ha ricevuto una multa di 618 euro dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’ignaro cliente della popolare piattaforme di e-commerce ha ordinato prodotti contraffatti a sua insaputa. La notizia è stata pubblicata dal Codacons, al quale il consumatore ha chiesto assistenza legale.

Attenzione ai prodotti acquistati su Temu

Temu è molto popolare anche in Occidente per i suoi prezzi molto bassi. La Commissione europea ha confermato a fine luglio la violazione del Digital Services Act perché vende prodotti non conformi alle leggi europee, quindi illegali, tra cui giocattoli per bambini. La questione descritta dal Codacons riguarda un’altra pratica vietata, ovvero la distribuzione di prodotti contraffatti. Stavolta però il “colpevole” è un consumatore di Roma.

Lo scorso mese di maggio ha acquistato palloncini per feste di compleanno, spugne per la pulizia della cucina, un costume da bagno, una maglietta e fermagli per capelli da bambina, spendendo 42,13 euro. A fine agosto, l’utente ha ricevuto un verbale di constatazione per contraffazione e sequestro amministrativo. In pratica è stato accusato di aver importato merce contraffatta, per la quale deve pagare una multa di 618 euro.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto una perizia agli avvocati di Disney sull’autenticità della maglietta ispirata al film “The Monster & Co” e dei fermagli ispirati al film “Inside Out”. I consulenti legali della multinazionale californiana hanno accertato la contraffazione dei prodotti. L’ignaro consumatore ha quindi violato l’art. 1 comma 7-bis del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005:

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore. Inoltre, visto l’obbligo di procedere alla confisca, si procede al sequestro amministrativo della merce.

Secondo il Codacons, un consumatore non può sapere se il prodotto è contraffatto prima dell’acquisto, in quanto non può visionare la merce. Il consiglio è quindi non acquistare prodotti di noti brand venduti a basso prezzo su Temu o altre piattaforme di e-commerce.

Fonte: Codacons

Pubblicato il 8 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

PornHub paga 5 milioni di dollari per contenuti vietati

PornHub paga 5 milioni di dollari per contenuti vietati
Roblox: verifica dell'età per tutti gli utenti

Roblox: verifica dell'età per tutti gli utenti
Verifica età: crollo del traffico per i siti porno

Verifica età: crollo del traffico per i siti porno
WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi

WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi
PornHub paga 5 milioni di dollari per contenuti vietati

PornHub paga 5 milioni di dollari per contenuti vietati
Roblox: verifica dell'età per tutti gli utenti

Roblox: verifica dell'età per tutti gli utenti
Verifica età: crollo del traffico per i siti porno

Verifica età: crollo del traffico per i siti porno
WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi

WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi
Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 set 2025
Link copiato negli appunti