Acquista un TV LG OLED e ottieni fino a 400 euro di rimborso con Monclick

Monclick ha appena attivato un’ottima promo Cashback sui nuovi TV LG OLED. L’acquisto di uno Smart TV della casa coreana consente di ottenere fino a 400 euro di rimborso, somma che va ad aggiungersi agli sconti applicati dal noto e-commerce italiano. Inoltre, su tutti i modelli in offerta è disponibile la consegna gratuita. La promozione sarà valida fino al prossimo 30 giugno ed è accessibile cliccando sul bottone qui sotto.

Promo Monclick: cashback fino a 400 euro per l’acquisto di un TV LG OLED

Per richiedere il rimborso è sufficiente che ti colleghi entro 15 giorni dall’acquisto al sito lgforyou.it. Qui dovrai compilare il form di registrazione inserendo la prova di acquisto (scontrino o fattura), il codice seriale del televisore e il punto vendita o il sito di e-commerce (in questo caso Monclick) dove hai acquistato il televisore. L’altro dato che ti verrà richiesto sono le coordinate bancarie o postali per l’accredito del rimborso. In allegato alla domanda dovrai poi inserire la foto della fattura, la foto di un tuo documento d’identità e una terza foto dove ritrai il codice fiscale. Riceverai il rimborso entro 180 giorni dalla convalida.

Ecco i modelli LG OLED che danno diritto al rimborso:

OLED77B36LA.API: 400 euro di rimborso

OLED65B36LA.API: 400 euro di rimborso

OLED65B36LA.APID: 400 euro di rimborso

OLED55B36LA.API: 300 euro di sconto

OLED55B36LA.APID: 300 euro di rimborso

Di suo, Monclick offre già uno sconto di 321 euro sul modello da 55″ e di 200 euro sul modello da 65″. Di conseguenza il risparmio complessivo è nell’ordine dei 600 euro.

Approfitta della promo Monclick sui TV LG OLED e ottieni un rimborso fino a 400 euro più un ulteriore sconto del sito di e-commerce italiano.

