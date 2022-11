Acquistando Samsung Galaxy Tab S8 risparmi subito 200€

Il Samsung Galaxy Tab S8 è un ottimo top di gamma tra i tablet Android. Il suo ecosistema è così ottimizzato da risultare pratico e immediato nell’utilizzo. In questo momento su Amazon risparmi 200 euro acquistandolo subito. Perciò cosa aspetti? Mettilo ora nel carrello a soli 600 euro, invece di 799 euro. Puoi anche pagarlo a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Samsung Galaxy Tab S8: a un prezzo così è un potente best buy

Con i suoi 8GB di RAM e 128GB di memoria interna il Samsung Galaxy Tab S8 è un ottimo strumento sia per il lavoro che per lo studio. Nondimeno, si rivela anche un buon compagno di intrattenimento con il suo ampio display LCD da 11 pollici dai colori vivi e brillanti. Grazie alla doppia fotocamera anteriore sarai sempre al centro della scena ottenendo perfetti video anche in 4K.

Inclusa nella confezione trovi anche la praticissima S Pen che trasforma lo schermo in un vero e proprio foglio di carta digitale. Prendi appunti, disegna, annota i tuoi pensieri, sottolinea un PDF e molto altro. Questa penna è ricca di tantissime funzionalità che ottimizzano la tua interazione con questo tablet. Acquistalo subito a soli 600 euro.

