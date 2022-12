Acquistare biglietti di aereo e treno in sicurezza: perché può servire una VPN?

Le VPN sono strumenti di sicurezza digitale che, al giorno d’oggi, appaiono pressoché indispensabili.

I potenziali utilizzi a cui esse si prestano è infatti impressionante e, a volte, non conosciuti del tutto alla maggior parte degli utenti. L’acquistare biglietti di treno e aereo, per esempio, rientra tra queste pratiche.

Questo tipo di interazione, a cui segue una transazione infatti, necessita l’inserimento di dati personali sensibili e, senza adeguate protezioni può essere pericolosa.

Solo con uno smartphone o computer protetto da uno strumento come Surfshark è possibile proteggere sia privacy che la suddetta transazioni finanziaria.

Tutto ciò perché, pur affidandosi a siti ufficiali e teoricamente sicuri, i criminali informatici si sono fatti sempre più scaltri negli ultimi anni, arrivando persino ad attaccare piattaforme che si credevano inespugnabili.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Acquistare biglietti di aereo e treno senza correre rischi? Una VPN può essere fondamentale

Ovviamente l’utilizzo di una VPN va ben oltre al semplice acquisto di biglietti.

Scegliendo un servizio ad alte prestazioni come Surfshark, per esempio, è possibile usufruire di contenuti streaming altrimenti non accessibili dal nostro paese.

Tutto ciò è possibile grazie ai 3.200 server ultra-veloci sparsi in 100 paesi, capaci di rendere la connessione degli utenti fluida anche durante gli orari di punta.

Lato sicurezza e privacy poi, tale provider offre diverse soluzioni utili. Lo strumento di blocco per annunci e malware, abbinato a quello che contrasta i pop-up, sono due vantaggi considerevoli in questo ambito.

L’autenticazione a due fattori, abbinata all’assistenza (disponibile 24 ore su 24) rendono Surfshark una scelta a dir poco azzeccata per qualunque tipo di utente.

E i costi? Grazie all’attuale sconto dell’84% è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark per appena 2,05 euro al mese.

Non solo: con l’abbonamento biennale il servizio propone anche 2 mesi GRATIS aggiuntivi di servizio.

